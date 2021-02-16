فوز فيرونا على بارما 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق فيرونا على ضيفه بارما بهدفين مقابل هدف، مساء الإثنين، في المرحلة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدف السلوفاكي جوراي كوشكا من ضربة جزاء في الدقيقة 8، ولكن بعد 5 دقائق فقط أدرك فيديريكو ديماركو التعادل لفيرونا، وفي الشوط الثاني حسم فيرونا الفوز والنقاط الثلاث بهدف التشيكي أنتونين باراك في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيرونا إلى 33 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).