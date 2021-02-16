ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نيوكاسل

حقق فريق تشيلسي الفوز على منافسه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أولفييه جيرو حلَّ بديلًا لـ تامي إبراهام بعد إصابته، ليسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 31 ، وأضاف الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين.

كما حقق فريق وست هام يونايتد الفوز علي منافسه شيفيلد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 42 في المركز الرابع، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وجاء جدول الترتيب كالتالي :