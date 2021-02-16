ويلتقي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء مع المريخ السوداني على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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وحفز عددا من جماهير الأهلي، لاعبي الفريق قبل مواجهة المريخ، وطالبوهم بتحقيق الفوز والدفاع عن اللقب.
وحقق الأهلي بالموسم الماضي البطولة التاسعة له بدوري أبطال إفريقيا، ويستهل حملة الدفاع عن لقبه بالمواجهة الأولى في دور المجموعات أمام المريخ.
ويدخل الأهلي لمباراة المريخ السوداني، بقائمة تضم:
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
خط الدفاع : محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - محمود وحيد - سعد سمير.
خط الوسط : أليو ديانج - أكرم توفيق - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - جونيور أجاي - محمود عبد المنعم "كهربا".
خط الهجوم : محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جماهير الأهلي تطلق هاشتاج "بداية العاشرة يا أهلي" قبل ساعات من مواجهة المريخ السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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