نادي الحزم السعودي يغلق مقره بعد ظهور حالات كورونا

أعلن نادي الحزم ، صباح الثلاثاء، ظهور عدد من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين عناصر الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة نادي الطائي ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الاولى .
وذكر النادي في بيانه ، أن إدارة النادي القصيمي، رفعت بنتائج الفحوصات إلى غرفة التحكم الجائحة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كما أوضح عزل المصابين، وإخضاعهم للحجر الصحي فورًا، ومنعهم من مزاولة أي نشاط رياضي، وإغلاق مقر النادي لمدة 14 يومًا، وتعقيم مرافقه بالكامل.
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