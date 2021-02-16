دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن

وجه ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، نصيحة لمروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجاري .

وقال ضياء السيد، فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس : "مروان.. قعدتك في الأهلي مش فى صالحك، عليك الخروج لخوض تحدٍ جديد وأنت واقف على رجلك".

وأضاف السيد: "مندهش من عدم اتخاذ النادي الأهلي قرارا بشأن مروان محسن حتى الآن، ومندهش أكثر من طلب موسيماني لمهاجم مميز بعد غلق باب الانتقالات الشتوية"

واختتم :" لابد من إعارة مروان محسن في الانتقالات الصيفية، وانتقاده من المحللين والجماهير طبيعي؛ لأنه يلعب لأفضل فريق ونادي فى أفريقيا، وأرى أن دعم مروان -ليس في محله-".