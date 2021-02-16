وجه ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، نصيحة لمروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجاري .
وقال ضياء السيد، فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس : "مروان.. قعدتك في الأهلي مش فى صالحك، عليك الخروج لخوض تحدٍ جديد وأنت واقف على رجلك".
وأضاف السيد: "مندهش من عدم اتخاذ النادي الأهلي قرارا بشأن مروان محسن حتى الآن، ومندهش أكثر من طلب موسيماني لمهاجم مميز بعد غلق باب الانتقالات الشتوية"
واختتم :" لابد من إعارة مروان محسن في الانتقالات الصيفية، وانتقاده من المحللين والجماهير طبيعي؛ لأنه يلعب لأفضل فريق ونادي فى أفريقيا، وأرى أن دعم مروان -ليس في محله-".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.