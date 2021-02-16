هناك تخبط في اتحاد الكرة.. المقاصة: الأندية تعاني.. والغوا الدوري حال عدم تحمل الجبلاية تكاليف المسحات

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، رفض ناديه القاطع لدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري لاتحاد الكرة المصري كمديونية تخص المسحات التي يتم إجراءها للكشف عن فيروس كورونا.

وقال سليم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس إن الاتفاق الذي تم بين الأندية المصري واتحاد الكرة في وقت سابق ينص على تحمل الجبلاية لتكلفة مسحات 33 فردا قبل كل مباراة.

وأضاف "عندما اجتمعنا مع اللجنة الخماسية لأول مرة، سألنا عن تكلفة المسحات قبل مباريات الدوري ووجدنا أنها ستتكلف 600 ألف جنيه شهريًا لكل نادِ، ووقتها تم الاتفاق معنا أن الدولة ستتحمل المبالغ وفقًا لتواصل مع أشرف صبحي وزير الرياضة".