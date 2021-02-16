قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إنه لم يتلق خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم لسداد مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.
وأوضح الخولي في تصريحات تليفزيونية لقناة دوت الخليج، أن اتفاق الأندية مع اتحاد الكرة من بداية الموسم، على أن يتحمل الاتحاد تكاليف المسحات.
وأضاف: "اتحاد الكرة يتحمل 33 لاعبا في كل مسحة، واللجنة الثلاثية تتفهم وضع الأندية المادي، وخاصة الأندية الشعبية التي تعاني ماليا".
وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أكد أن شروط المسابقة في بداية الموسم تضمنت تحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية للاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأندية الشعبية تعاني ماليا.. المصري: لم نتلق خطابا من الجبلاية بأي مديونيات.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.