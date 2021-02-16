موعد مباراة لايبزيج ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي لايبزيج الالماني، اليوم، علي ملعب بوشكاش ارينا، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا .

وتقام مباراة لايبزيج ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 2

ويحاول فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لإعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير بعد سجل الخسائر المتتالية في بطولة الدورى المحلى التى أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب .

علي جانب اخر يدخل فريق لايبزيج الألماني المباراة بطموحات عالية املا في تحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض .

وكان فريق ليفربول صعد الي دور ال16 بعد تصدر المجموعة برصيد 13 نقاطه جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة .

بينما صعد فريق لايبزيج الألماني بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة جمعها من اربعة انتصارات وتعادلين .