أخبار الرياضة.. الأهلي يتحدى الغيابات ويبدأ الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المريخ السوداني.. وخالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يستضيف فريق برشلونة، منافسه، باريس سان جيرمان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

قالت مروة عيد عبد الملك، محترفة كرة اليد في نادى نيس الفرنسي، إن هناك شخص يعمل في قناة فضائية تنتمي لنادي جماهيري كبير شن عليها حملة ممنهجة.

أشاد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، بإمكانيات اللاعب الشاب أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يكون مهاجم الزمالك الأول لكن بشرط .

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل حديثه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، رفض قلعة الدراويش دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكر، والتي اعتبرها الأخيرة مديونية مستحقة لثمن المسحات السابقة للكشف عن فيروس كورونا.

قال نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، إن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستكون في غاية الصعوبة.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مروة عيد عبدالملك، نجمة كرة اليد المحترفة بالدوري الفرنسي، تعرضت لحملات تنمر من جانب جماهير الزمالك؛ بسبب منشوراتها السابقة بحق الفريق الأبيض.

هاجم خالد الغندور الاعلامي بقناة نادي الزمالك، أحمد بلال نجم الاهلي السابق؛ بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي الحالي .