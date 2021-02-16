المقاصة يسعى لمواصلة انتفاضته أمام البنك الأهلي في الدوري.. اليوم

يلتقي فريق مصر المقاصة نظيره البنك الأهلي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثانية والنصف عصرا، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

كان مصر المقاصة حقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

وتضم قائمة مصر المقاصة لمواجهة البنك الأهلي كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وخالد أوتشو وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

في المقابل يطمح البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر المقاصة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل مصر المقاصة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.