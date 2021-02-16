دوري الأبطال.. الأهلي يعاني الإجهاد والإصابات قبل مواجهة المريخ السودني

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة المريخ السوداني في التاسعة من مساء اليوم علي إستاد القاهرة ودون حضور الجماهير، وكان الإتحاد الأفريقي قد قرر تأجيل المباراة لليوم بسبب خوض المارد الأحمر منافسات بطولة العالم للاندية التي حصد فيها الميدالية البرونزية بعد ان نجح في الفوز علي بالميراس البرازيلي .

تاريخيًا..التقي الأهلي مع المريخ السوداني في 6 مباريات بواقع 4 مواجهات فى دورى الابطال نسختى 1983 و2002، وبطولة إفريقيا للاندية ابطال الكووس فى نسخة 1993، حسم المارد الاحمر الفوز في 4 وتعادل مرة وحيدة وخسر أخرى.

ويعد فريق المريخ أول فرق السودان، التى واجهت الاهلى فى مختلف البطولات الإفريقية وتحديدا فى نسخة 1983، وانتهت بفوز بطل مصر بهدف محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، اكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان للاحمر 5-1 علي ملعب الأولب الخرطوم.

لعب الأهلي أمام فرق السودان 14 مرة ، فاز في 7 وخسر 3 وخيم التعادل في 4 مباريات، سجل الهجوم الاحمر 18 هدف واهتزت شباكه فى 11 مناسبة.

آخر مواجهات الاهلى امام فرق السودان كانت مطلع فبراير العام المنقضى 2020 امام الهلال ضمن منافسات الجولة السادسة لمجموعات دورى الابطال فى نسختها الماضية، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1 في الخرطوم والتي تعرضت فيها البعثة الحمراء لأشياء صعبة للغاية.

ويدخل الفريق الأحمر مباراة اليوم وهو مكبل بالأزمات الفنية والغيابات في مواجهة منافس مكتمل الصفوف ومدجج بصفقات من العيار الثقيل تم ضمها في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة وقيدها محليًا وأفريقيا.

ويعاني الأهلي من الإجهاد الذي يسيطر علي الفريق بالكامل بعد ان خاض 3 مباريات قوية ومع فرق عالمية مثل بايرن ميونيخ وبالميراس البرازيلي والدحيل القطري في 10 أيام فقط وهو ما تسبب في إصابات بالجملة ستؤثر دون شك اليوم.

ويفقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في مباراة اليوم أيمن أشرف وعلي معلول ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن للإصابة وحسين الشحات للإيقاف بجانب إصابات سابقة غائبه منذ فترة مثل محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وناصر ماهر.

ويحتاج أيمن أشرف الذي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية الي 3 أيام للعودة للتدريبات وعلي معلول وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ل10 أيام وهناك محاولات مكثفة لتجهيزهم للسفر مع البعثة الحمراء لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا .

ولم يجد موسيماني حلًا من التعامل مع الأمر الواقع وبدأ تجهيز لاعبيه الاخرين للإستفادة بهم في تلك المباراة الصعبة والقوية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه القاري الذي حصده علي حساب الزمالك، وخاض الفريق تدريبين فقط حيث منح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الدوحة.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريقوفقًا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد واليو ديانج ( عمرو السولية) وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا.

من جهة أخرى، خاض بطل السودان معسكرا مغلقا بالقاهرة لمدة خمس أيام شهدت تدريبات له في ملعب حرس الحدود بالكيلو 4.5 بعيدًا عن العيون والانظار، ويبحث المريخ السوداني عن تحقيق مفاجأة وإستغلال نقص الصفوف الحمراء وخطف الفوز في تلك المباراة.