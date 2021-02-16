الطريق لأولمبياد طوكيو.. اجتماع مهم لـ اتحاد اليد اليوم

يعقد اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر اجتماعا هاما لمناقشة خطة اعداد منتخب اليد لأولمبياد طوكيو ، وحسم مصير الموسم المعلق لدوري المحترفين النسخة الماضية وموعد إقامة آخر جولتين لتحديد البطل. كما سيناقش مجلس الإدارة عدد من الملفات الهامة على طاولة مجلس الإدارة أغلبها تنظيمي. وأكد المهندس هشام نصر أن مجلس إدارة اتحاد اليد يخطط لوضع برنامج قوي للفراعنة للمنافسة على ميدالية أولمبية خلال أولمبياد طوكيو بعد المستوى الرائع الذي قدموه في بطولة العالم الأخيرة وتحقيق المركز السابع عالميا. وأشار نصر إلى أن اتحاد اليد نجح في بناء جيل واعد من اللاعبين بقيادة افضل مدير فني في أوروبا وهو الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو ومازال لديه الطموح لمواصلة رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية في البطولات الكبرى.

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