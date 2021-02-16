الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للإسماعيلي في الدوري

يدخل فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جيمي باتشيكو، معسكرا مغلقا بعد مران اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بالدوري الممتاز.
ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، غدًا، الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
ويخوض الأبيض تدريباته الجماعية اليوم، على ملعب النادي بشكل طبيعي، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق عقب المران مباشرة.
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