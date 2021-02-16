مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

سلطت الصحف السودانية، الضوء على مواجهة الأهلي والمريخ السوداني، المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا الكونغولي سيمبا التنزاني والمريخ السوداني. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ: كورة سودانية: المريخ والأهلي المصري ( مباراة زعماء) كفر ووتر: المريخ ضيفا ثقيلا على الأهلي باج نيوز: النابي والمريخ محط الأنظار أمام الأهلي المصري الأهلي المصري يفاجئ المريخ بـ محمود وحيد موسيماني سيدفع بت محمود وحيد بدلا من معلول المصاب أخبار السودان: الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المريخ كيف يهزم الأهلي المصري الغيابات والمريخ السوداني معا

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