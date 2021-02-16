قبل مواجهة ليفربول ولايبزيج .. سجل تهديفي مقلق لـ محمد صلاح أمام الألمان

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدم في الدور ربع النهائي من المسابقة.
ويقدم ليفربول نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر آخر 3 مباريات، أمام برايتون 1 - 0، ومانشستر سيتي 4 - 1، وليستر سيتي 3 - 1.
وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها ليفربول 3 مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي، منذ نوفمبر 2014.
وتضع جماهير ليفربول كل آمالها على محمد صلاح في مباراة اليوم، باعتباره نجم الفريق الأوحد في الفترة الأخيرة، والوحيد الذي يسجل للريدز، في ظل ابتعاد ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عن هز الشباك.
ماذا قدم قدم محمد صلاح أمام الألمان:
شارك محمد صلاح 6 مباريات أمام الفرق الألمانية ( بايرن ميونخ - باير ليفركوزن - شالكه )، لم يسجل سوى هدفا وحيدا وصنع هدفين.
وفاز محمد صلاح في مباراتين أمام الفرق الألمانية وخسر مباراتين، وتعادل في مناسبتين أيضا.
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