ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أفريقيا:
الأهلي - المريخ السوداني، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
دوري أبطال أوروبا:
برشلونة - باريس سان جيرمان، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
لايبزيج - برشلونة، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
الدوري المصري:
البنك الأهلي - مصر المقاصة، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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