منتخب مصر يواجه جزر القمر علي استاد القاهرة

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محمد سياف - ابو ظبي - صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بأن منتخب مصر سيواجه منتخب جزر القمر علي استاد القاهرة الدولي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 التي سوف تستضيفها الكاميرون في يوم 22 مارس وحتى 30 مارس القادم .

استكمل مجاهد أنه سوف يكون هناك مباراة مع فريق كينيا في الجولة السادسة و الأخيرة في كينيا.

كما صرح مجاهد بإمكانية تواجد جمهور المشجعين و لكن بأعداد قليلة محدودة بسبب فيروس كورونا، و ذلك لدعم منتخب مصر في مشوار التأهل لكأس الأمم الأفريقية.

و قد تصدر منتخب مصر في المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بعد فوزه على توجو و التعادل مع كينيا بالإسكندرية و تعادله الأخير مع جزر القمر، في حين أن فريق جزر القمر يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط أيضًا، كما يحتل فريق كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، كما يحتل فريق توجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وقد أعلن مجاهد زيادة راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وذلك وفقا لبنود التعاقد بداية شهر يناير الماضي.

وفي سياق متصل قال مجاهد أنه تم توفير لقاح كورونا و توفير الماسحات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا لكل اللاعبين و القائمين علي منظومة كرة القدم قبل أداء المباريات .

وأوضح مجاهد أنه قد تم إلغاء جميع المسابقات بين الشباب و الناشئين و ذلك بسبب الوضع الراهن و هو فيروس كورونا، و أكد أن ذلك القرار مجرد قرار مؤقت، و أنه سوف يتم استكمال تلك المسابقات عند استقرار الوضع الراهن و ذلك في شهر أبريل القادم .