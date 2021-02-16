اعتقال سباح أوليمبي أسترالي يتاجر في المخدرات

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن السباح الأوليمبي الأسترالي سكوت ميلر، تم اعتقاله بعدما قام بنقل أكثر من مليوني دولار أسترالي (5ر1 مليون دولار أمريكي) من مادة الميثامفيتامين مخبأة في شموع.
وقال جون واتسون، مسئول شرطة نيو ساوث ويل: "تم إلقاء القبض على رجلين، 45 عاما، و47 عاما، في سيدني صباح اليوم، الثلاثاء، بتهمة توزيع كميات تجارية كبيرة من الميثامفيتامين مخبأة في الشموع، حيث تم ضبط 8 شموع تحمل كل منها حوالي نصف كيلوجرام".
ولم يذكر واتسون اسم الرجلين، ولكن وفقًا لوسائل إعلام أسترالية، فإن الرجل البالغ من العمر 45 عاما هو ميلر، وهو سباح فاز بميدالية فضية وبرونزية لأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996 في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.
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