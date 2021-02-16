مكالمة هاتفية تقرب زيدان من تدريب يوفنتوس

أكد تقرير إسباني، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تواصلت مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، من أجل تولي قيادة البيانكونيري، بداية من الموسم المقبل.
وذكر برنامج "الشيرنجينو" الإسباني، أن إدارة يوفنتوس تواصلت هاتفيا مع زين الدين زيدان، من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق الموسم القادم.
كانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب زيدان من الرحيل عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب النتائج السيئة للميرنجي.
ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من سوء النتائح، حيث ودع كأس السوبر الإسباني وكأس إسبانيا مؤخرا، كما يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب بـ 54 نقطة.
يذكر أن زيدان سبق له اللعب في نادي يوفنتوس في الفترة من 1996 حتى 2001، قبل أن يرحل إلى نادي ريال مدريد.
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