فرج عامر يرد على مطالبة اتحاد الكرة للأندية بقيمة مسحات كورونا: سنجريها بسعر أرخص

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقفه من تحمل نفقات المساحات الطبية للفريق عقب خطاب اتحاد الكرة أمس، الاثنين، للأندية والمطالبة بدفع 3 ملايين جنيه نظير تلك المسحات.

وقال فرج عامر، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت اف ام"، إن الاتحاد لم يخطر الأندية في بداية الموسم بتلك النفقات، لذلك فمن غير المنطقي أن يطالب الاتحاد الأندية بتحملها.



وأضاف أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق، أخبر الأندية بحصول الاتحاد على مبلغ مالي كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإجراء مسحات للفرق.



وذكر أنه في حال توقف الاتحاد عن إجراء المسحات، فسيقوم النادي بإجرائها بسعر أرخص، بالإضافة للتحاليل.

أما عن توقف مسابقات الناشئين، فأكد أن التدريبات ما زالت مستمرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.