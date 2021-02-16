يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين، لقّن برشلونة، سان جيرمان درسًا قاسيًا، داخل ملعب "كامب نو"، بنسخة دوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017، بعدما قلب البارسا تأخره ذهابًا 4-0 أمام الفريق الباريسي، بالفوز في الإياب 6-1، في الدور ثمن النهائي.
وستظل هذه المباراة خالدة في أذهان عشاق البارسا طويلًا، رغم أن الفريق الكتالوني، لم يتوج بهذه النسخة.
استرجعوا معنا في هذا الفيديو، أحداث ريمونتادا البارسا ضد باريس، واستمتعوا بمشاهدتها!.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلة من ليالي برشلونة التاريخية.. نسترجع معا أحداث ريمونتادا البارسا ضد باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.