نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والفتح القادمة 2021/02/17 في الدوري السعودي والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير نادي الشباب السعودي موعد مباراة الشباب والفتح، في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري السعودي، للمحترفين التي يستضيفها ملعب الأمير خالد بن سلطان ملعب الشباب، وسوف تنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الأربعاء 2021/02/17، وكان الشباب قد فاز على الفتح في الدور الأول من الدوري بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ويسعى نادي الشباب إلي الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط كي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري، والتي يلاحقه فيه الراقي والزعيم، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الشباب في مباراة الفتح في الدوري.

التشكيل المتوقع للشباب ضد الفتح في الدوري

حراسة المرمى ” زيد البواردي”.

خط الدفاع ” عبد الله الزوري، محمد سالم، إيجور، أحمد شراحيلي”.

خط الوسط ” ألفريد ندياي، بانيجا، فابيو مارتينيز”

خط الهجوم ” حسين قحطاني، سيبا، خوانكا”.

أما نادي الفتح السعودي فهو يرغب في الخروج بنتيجة إيجابية رغم علمه بصعوبة المباراة، فهو يلاقي متصدر الدوري والمنتشي بفوزه على فريق النصر في الجولة الماضية برباعية نظيفة، ويأمل الفتح في الفوز والتقدم في ترتيب الدوري الذي يحتل فيه قبل هذا اللقاء المركز أل 11، وهو معرض للهبوط في حال تراجعت النتائج لذا سوف تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الفتح في مباراة الشباب.

التشكيل المتوقع لفريق الفتح ضد الشباب في الدوري

حراسة المرمى ” نواف بووشيل”.

خط الدفاع ” مهند الحربي، ساشا، مراد باتنا، ماجد كنبه”.

خط الوسط ” محمد صلاح، توفيق حاجي، عمار الدحيم، علي الزقعان”.

خط الهجوم ” ماكسيم كوفال، حسن الحبيب”.

موعد مباراة الشباب والفتح القادمة والقناة الناقلة ومعلق المباراة

تلعب المباراة غداً الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة 17.25 بتوقيت القاهرة، 18.25 بتوقيت مكة المكرمة، 19.25 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تذاع المباراة من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS HD 3 ومعلق المباراة المعلق المتميز عبد الله الحربي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء

الفريق الترتيب الشباب يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة من لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين سجل لاعبوه 38 هدف وسكنت شباكه 22 هدف الفتح يحتل المركز أل 11 برصيد 22 نقطة بعد لعب 18 جولة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات سجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 32 هدف تاريخ مواجهات الشباب والفتح في الدوري السعودي ألتقى الفريقين في الدوري قبل هذا اللقاء في 23 مباراة، حقق الشباب الفوز في 9 مباريات بينما حقق الفتح الفوز في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات سجل الشباب 29 هدف في شباك الفتح، وسجل الفتح 23 هدف في شباك الشباب.