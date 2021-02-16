اليوم عودة مباريات أبطال أوروبا..البرنامج والتوقيت

تعود عجلة مسابقة دوري أبطال أوروبا ، مساء اليوم الثلاثاء ، الى الدوران ، باجراء الدفعة الاولى من مباريات ذهاب الدور الثمن النهائي وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1). الساعة 21:00 : برشلونة - باريس سان جيرمان الساعة 21:00 : لايبزيج - ليفربول

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