الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمريخ

يستضيف فريق الأهلي نظيره المريخ السوداني، اليوم، الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت "الأرضية"، وبي إن سبورت 7.

الأهلي ضد المريخ:

ويسعى الأهلي بقياة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة اليوم أمام المريخ، حيث يفقد كلا من طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة، وأيمن أشرف للإجهاد، وحسين الشحات للإيقاف.

في المقابل يطمح المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق أفريقيا، تمنحه دفعة قوية لتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.

تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ: