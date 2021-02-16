الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمريخ

موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت "الأرضية"، وبي إن سبورت 7.
الأهلي ضد المريخ:
ويسعى الأهلي بقياة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة اليوم أمام المريخ، حيث يفقد كلا من طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة، وأيمن أشرف للإجهاد، وحسين الشحات للإيقاف.
في المقابل يطمح المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق أفريقيا، تمنحه دفعة قوية لتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.
وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.
تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - بدر بانون - محمود وحيد
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا - جونيور أجاي
خط الهجوم: والتر بواليا
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