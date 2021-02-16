أبرزهم نيمار.. 6 غيابات مؤثرة عن موقعة برشلونة وباريس سان جيرمان

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، بين برشلونة وباريس سان جيرمان، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقناة الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق جواد بده.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان: ويطمح فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتحقيق فوزا مريحا على باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، ووضع قدما في الدور نصف النهائي، قبل السفر إلى فرنسا لخوض مواجهة الغياب. على الجانب الآخر، يسعى فريق باريس سان جيرمان للثأر من ميسي ورفاقه، بعد الريمونتادا القاسية التي تعرض لها عام 2017، حينما فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وتلقي هزيمة قاسية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف . وصعد فريق برشلونة إلى دور الـ 16 هذا الموسم؛ بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة عقب تحقيقه الفوز في 5 مباريات وتعادل في واحدة . بينما تأهل باريس سان جيرمان بعدما احتل المركز الأول برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين غيابات برشلونة وباريس سان جيرمان في مباراة الليلة: يغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، فيليبي كوتينيو، وأنسو فاتي وأراخو وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة. في المقابل يفقد باريس سان جيرمان خدمات نجمه الأول نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا.

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