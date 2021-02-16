فرج عامر يكشف سر التجديد لأحمد سامي ويتحدث عن حسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن كواليس التجديد لأحمد سامي المدير الفنى للفريق لمدة موسم جديد. وأكد فرج عامر في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت " أن احمد سامي مدرب رائع و لديه خطة محدده لتطوير الفريق وأدائه وأضاف أن لاعبي الفريق علاقتهم رائعة مع أحمد سامي مشددا: حتى الغائبين عن التشكيل الاساسي ييحبونه كثيرا وتابع أن حالة الاستقرار تلك يجب الحفاظ عليها مشددا أن الفريق سيختم الموسم في مركز جيد يليق لسموحة وعن حسام حسن مهاجم الفريق، أكد أنه تم بيعه لاحد أندية الدوري المصري وسيشارك معها بنهاية الموسم الجاري

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