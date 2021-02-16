وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق نصيحة للاعبي الفريق قبل مواجهة المريخ السوداني مساء اليوم بمباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف في تصريحات إذاعية عبر " اون سبورت اف ام " أن لاعبي الفريق عليهم التركيز بشده داخل الملعب خاصة وأن فريق المريخ قوي ولا يستهان به
وأضاف أن تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية من الممكن أن يساهم في غياب تركيز و جديه اللاعبين وهو الأمر الذي يجب الحذر منه.
وأضاف أن التشكيل الأمثل " الشناوي , ياسر إبراهيم ، محمد هاني , السولية , اجاي ، ديانج ، والتر بواليا ، محمود وحيد " مشددا أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة.
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