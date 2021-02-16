نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والعين القادمة 2021/02/17 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة” موعد مباراة الأهلي والعين في أطار مباريات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري السعودي الممتاز، تنقل المباراة على قنوات السعودية الرياضية، المباراة تجمع الأهلي الباحث عن قمة ترتيب الدوري السعودي ومواصلة ملاحقة الشباب الذي يلعب ضد الفتح اليوم، والعين الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من ترتيبه وتبعده عن شبح الهبوط الذي يلاحقه، وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز الشباب بنتيجة 4-3، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراته ضد العين غداً.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد العين في الدوري

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

خط الدفاع ” محمد آل فتيل، لوكاس ليما، معتز هو ساوي، عبد الله تارامين”.

خط الوسط ” ليوبومير فيسا، عبد الرحمن الغريب، علي الأسمري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر”.

خط الهجوم ” عمرو السومة”.

فريق العين الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي يرغب في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، لكي ينجو من الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى السعودي ويحتل العين مؤخرة ترتيب الدوري، قبل هذا اللقاء برصيد 13 نقطة وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق العين في مباراة الأهلي القادمة.

التشكيل المتوقع لفريق العين ضد الأهلي في الدوري

حراسة المرمى ” أمين بخاري”.

خط الدفاع ” علي الخيبري، حسن الحربي، باستوس”.

خط الوسط ” يحيى كعبي، بابا آليون ندياي، فيليب براداريتش، حسن معاذ أمادو موتاري”.

خط الهجوم ” جيترسون، خوانبي”.

موعد مباراة الأهلي والعين والقناة الناقلة ومعلق المباراة

تنطلق المباراة غداً الأربعاء الموافق 2021/02/17، في تمام الساعة 19.20 بتوقيت القاهرة، 20.20 بتوقيت مكة المكرمة، 21.20 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق المتميز مشاري القرني.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل هذا اللقاء

الفريق الترتيب في الجدول أهلي جدة يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة، من لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريات، سجل لاعبوه 31 هدف وتلقت شباكه 26 هدف. نادي العين يحتل المركز أل 16 والأخير برصيد 13 نقطة، من لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وتلقت الهزيمة في 13 مباراة، سجل لاعبوه 20 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.