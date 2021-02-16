يوفنتوس: كوادرادو يغيب عن لقاء بورتو بسبب الاصابة

سيفتقد يوفنتوس الإيطالي خدمات جناحه الكولومبي خوان كوادرادو في رحلته الأربعاء إلى البرتغال لمواجهة بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بسبب إصابة في فخذه بحسب ما أعلن النادي.
وقال يوفنتوس في بيان إن الفحوص التي أجراها كوادرادو أظهرت "إصابة من الدرجة الخفيفة في أوتار فخذه اليمنى وسيعاد تقييمها بعد 10 أيام".
وتعرض ابن الـ32 عاما للإصابة السبت في المباراة التي خسرها يوفنتوس في الدوري المحلي ضد نابولي صفر-1.
وفي المقابل، أفاد يوفنتوس بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب الوسط الويلزي آرون رامسي "تدربا جزئيا مع المجموعة" صباح الإثنين.
وغاب ديبالا عن يوفنتوس منذ منتصف جانفي بسبب إصابة في ركبته، فيما عانى رامسي من مشكلة عضلية في الأسبوعين الماضيين.
وكالات
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