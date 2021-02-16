وادي دجلة يعين باسم أمين رئيسًا للقطاع الفني لأكاديمية الشطرنج

أعلنت أندية وادى دجلة تعيين الدكتور باسم أمين بطل مصر والعرب وأفريقيا في لعبة الشطرنج - وصاحب أعلى تنصيف في تاريخ اللعبة محليا وعربيا وقاريا- رئيسًا للقطاع الفني لأكاديمية وادى دجلة للشطرنج، وذلك في إطار حرص النادي على استقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإدارية وتوفير كافة الإمكانيات لاكتشاف وإعداد جيل جديد من الرياضيين المدربين على أعلى مستوى للمنافسة في البطولات العالمية، وفي ضوء رغبة الإدارة على مواصلة تحقيق بطولات محلية ودولية.

وأكدت أندية وادي دجلة أن تعيين الدكتور باسم أمين، رئيسًا للقطاع الفني لأكاديمية وادى دجلة للشطرنج، سيساهم في تحقيق إضافة قوية للأكاديمية، نظرًا لما يمتلكه من خبرات، وتحقيقه إنجازات ضخمة خلال مسيرته أبرزها تتويجه ببطولة افريقيا للشطرنج 5 مرات وكونه المصري والأفريقي الوحيد الذي تم إدراج اسمه بالقائمة الشهرية لأفضل 100 لاعب في العالم، واحتل المركز 33 عالميًا في 2019، ويعتبر هذا التصنيف الأفضل في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا. بالاضافة الى كونه أول لاعب مصري يتأهل للدور الثانى في كأس العالم للشطرنج عام 2015، كما قاد أيضًا فريق الشطرنج القومي المصري للفوز بالميدالية الذهبية عن المجموعة التصنيفية الثانية بأوليمبياد الشطرنج، ترومسو النرويج في 2014 وجورجيا في 2018، ويحتل "باسم" المركز 42 عالميًا طبقًا لأحدث تنصيف صادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج.

ونجحت أكاديمية وادى دجلة للشطرنج، في تحقيق العديد من الإنجازات بدايةً من حصولها على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج، لتكون واحدة من أفضل 21 أكاديمية معتمدة حول العالم، والأكاديمية الوحيدة في مصر وأفريقيا التي تحصل على هذه الشهادة، وتصدر لاعبيها المراكز الأولى في بطولات الشطرنج المحلية والدولية، آخرها حصول اللاعبين أدهم حسام على المركز الأول ببطولة أسبانيا أونلاين عام 2020، وهيفين فادي على المركز الأول ببطولة العرب 2020، علاوة على تمثيل 10 لاعبين من الأكاديمية منتخب مصر في التصفيات الأفريقية لبطولة العالم 2020.

وجاء هذا النجاح رغم تأسيس الأكاديمية منذ فترة قصيرة في منتصف عام 2018، بفضل توفير إدارة أندية وادى دجلة3 صالات شطرنج مجهزة على أعلى مستوى يتدرب بها 200 لاعب في مختلف المراحل السنية، واستخدام أحدث المناهج الهولندية لتنمية خيال الطفل وتركيزه وطرق التفكير المنهجية، فضلا عن كفاءات فنية لديها إنجازات وخبرة طويلة باللعبة.

يذكر أن الدكتور باسم أمين قد تخرج من كلية الطب جامعة طنطا في عام 2012 وبدأ مسيرته الرياضية منذ طفولته، حيث نجح في الفوز بأول ذهبية في بطولات العرب تحت 10 سنوات، ليصبح ذلك الفوز بداية سلسلة من البطولات الناجحة، منها حصوله على برونزيتين في بطولة العالم لسنة 2006 و2008، توج ببطولة الــبــحـــر الــمـــتــوســط فــردى للرجــال في 2014 وبطولة أبو ظبى الدولية للأساتذة في 2017 وبطولة هوغوفين الدولية بهولندا في 2018.