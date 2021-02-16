يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك بالدوري غدا

أعلن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لنادي للإسماعيلي، قائمته لمباراة الزمالك، في الدوري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي، ضيفًا على الزمالك، غدًا، الأربعاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد مجدي – محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم – رضوان شريفي – مروان الصحراوي – مصطفى الزناري – أحمد فتحي "كاستيلو" – عبد الله جمعه - حسين السيد.

خط الوسط: محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – محمد حسن – محمد عادل – عمر الوحش – محمد صادق - محمد الشامل - أري بابل - زياد طارق.

خط الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو.