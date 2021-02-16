منتظرنا في الجنة..رسالة مؤلمة من محمد فضل لابنه الراحل

وجه محمد فضل عضو اتحاد الكرة رسالة مؤثرة إلى ابنه الراحل إسماعيل. ونشر محمد فضل صورة لابنه عبر حسابه الشخصي إنستجرام وعلق قائلا: "دا ابني اسماعيل اللي إن شاء الله منتظرنا في الجنة بإذن الله الحمد الله على الابتلاء صعب ولكن نعمة وفضل من الله ان يحتضنك ويختارك". وكان فضل احتفل بفوز النادي الأهلي بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلا: الرجالة، النادي الوحيد في العالم الذي يرفع شأن الجميع، كل من تعلق به وشجعه ارتفع شأنه، مجلس إدارة، لاعبين، جهاز فني، عاملين وحتى جماهير عن النادي الأهلي اتحدث".

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