الاهلي_الغالي يتصدر تويتر .. ومغردون: أسياد افريقيا

يدخل النادي الأهلي اختبارًا كرويًا جديدًا عندما يواجه المريخ السودانى في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_الغالي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من يتخذني السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالتالي :

يارررررب يا عالي انصر الاهلي الغالي كل التوفيق في مشوار العاشره باذن الله منصورين

أبتسم ستشاهد اليوم أسياد افريقيا وثالث اندية العالم

‏يارب يا عالي انصر الأهلي الغالي

صباحكم اهلاوي جميل ويارب ياعالي انصر الاهلي الغالي

يـارب يـا عــالــي أنـصـر الـأهـلـي الـغـالـي ♥️????

‏اللهم الـأهـلـي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا

النهاردة اول ماتش للاهلى فى مجموعات دوري الأبطال ❤

‏يارب يا عالي انصر الأهلى الغالي ❤????

‏العاشرة يا أهلي ❤

‏النهاردة اول ماتش للاهلى فى مجموعات دوري الأبطال ❤

‏يارب يا عالي انصر الأهلى الغالي ❤????

‏العاشرة يا أهلي