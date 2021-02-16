لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

ورد أحمد بلال على الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد بلفظ خارج، خلال مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت.
وأضاف أحمد بلال:" ارحمونا بقى، أنا لا أكره مصطفى محمد، بل أفرح عندما يسجل مثل أي لاعب مصري، ولكن البعض صنع أزمة بدون داعٍ".
وأشار: "كل ما قلته أن مصطفى محمد يحتاج إلى تطوير نفسه خلال الفترة المقبلة".
وأكمل: "رونالدو البرازيلي الوحيد الذي يمكن اعتباره مهاجما متكاملا، ومع ذلك لم يكن يجيد الكرات الهوائية بالشكل الأمثل".
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