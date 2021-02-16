محمد عبد الشافي يوافق على تأجيل صرف مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الكروي، وافق بالفعل على تأجيل صرف مستحقاته المالية المتأخرة.

يأتي هذا من أجل توفير سيولة مالية للاعبين الجدد في الفريق الكروي بنادي الزمالك وصرف مقدمات العقود.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد التدريبات.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على ستاد القاهرة المقبل، في المباراة المقررلها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.