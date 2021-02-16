الدوري الممتاز.. المقاصة يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

وتلقى البنك الأهلي ضربة قوية في الدقيقة 16، بطرد محمد فتحي محمد.
وفي الدقيقة 38، تمكن اللاعب الأثيوبي شميلس بيكلي من تسجيل هدف مصر المقاصة الأول.
ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.
كان مصر المقاصة حقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
في المقابل يطمح البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر المقاصة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
ويحتل مصر المقاصة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.
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