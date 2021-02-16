الدوري الممتاز.. المقاصة يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري المصري.

وتلقى البنك الأهلي ضربة قوية في الدقيقة 16، بطرد محمد فتحي محمد.

وفي الدقيقة 38، تمكن اللاعب الأثيوبي شميلس بيكلي من تسجيل هدف مصر المقاصة الأول.

ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري. كان مصر المقاصة حقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.