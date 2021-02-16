مانشستر يونايتد يُجدد عقد لاعبه ماسون جرينوود حتى 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه ماسون جرينوود، لأربعة أعوام حتى 2025.

وقال مان يونايتد عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع ماسون جرينوود عقدًا جديدًا سيبقيه في النادي حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

وأضاف: "جرينوود هو أحد إنتاجات أكاديمية النادي الشهيرة، وهو في مانشستر يونايتد منذ سن السابعة".

وأضاف النادي الإنجليزي: "اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، وهو أصغر هداف في تاريخ يونايتد في البطولة الأوروبية، وشارك بالفعل في 82 مباراة مع النادي. جرينوود هو واحد من تسعة خريجين من الأكاديمية شاركوا في تشكيلة الفريق الأول هذا الموسم".

من جانبه قال ماسون جرينوود: “عندما تنضم إلى النادي في السابعة من عمرك، تحلم فقط باللعب مع الفريق الأول يومًا ما. لقد عملت بجد للوصول إلى هذا المستوى والعامين الماضيين كانا رائعين. هناك الكثير الذي أريد تحقيقه وأعلم أن هذه هي البيئة المثالية للعب كرة القدم".

وأضاف: "بدعم المدير الفني والطاقم التدريبي والعديد من اللاعبين الرائعين الذين اتعلم منهم؛ أعلم أنني أتطور كل يوم، هناك الكثير سيأتي وأنا ملتزم بالعمل الجاد لمساعدة الفريق على تحقيق النجاح. أريد أن أرد للنادي الدعم الذي قدمه لي الجميع على مر السنين وأظهر للجميع ما أنا قادر عليه”.