الجو ده محتاج كدا.. روشتة أحمد حسن للتعامل مع البرودة والأمطار

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، فيديو جديد له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر أحمد حسن فى الفيديو وهو يؤدى تمارين رياضية شاقة، وعلق أحمد حسن على الصورة قائلًا: " الجو ده محتاج كده والمدرب اللي بيتحداك رزق".

يذكر أن أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق وجه نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، طالبه فيها بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط او نقد يتعرض له.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا انه في حال وجود جماهير فان كثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغوط تعرض لها، وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي.

وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حبهم الشديد له وغضبهم من رحيله بتلك الطريقة.