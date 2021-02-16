مدرب سيمبا التنزاني يتحدث عن مباراة المريخ والأهلي

واكد جوميز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن فوز فريقه أمام فيتا كلوب كانت بدايه جيده للفريق بدوري أبطال افريقيا مشددا أن المباراة لم تكن سهله على الاطلاق
واضاف أن جميع الفرق في المجموعه لديها طموح قوي للتواجد في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا حتى فيتا كلوب رغم الهزيمة الأولي
وتابع أن الاهلي فريق كبير و ما حققه في كأس العالم للأندية إنجاز ليس بجديد علي الاهلي الذى لديه خبره كبيرة في البطولات الأفريقية
واضاف أن في حال تمكن فريقه من تحقيق الفوز أمام الأهلي سيكون مرشح قوي للصعود لربع النهائي
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