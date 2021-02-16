مدرب سيمبا التنزاني يتحدث عن مباراة المريخ والأهلي

أكد يديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أن مجموعه الفريق في دوري ابطال افريقيا متوازنه ولكنها ليست سهله على الاطلاق.

واكد جوميز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن فوز فريقه أمام فيتا كلوب كانت بدايه جيده للفريق بدوري أبطال افريقيا مشددا أن المباراة لم تكن سهله على الاطلاق

واضاف أن جميع الفرق في المجموعه لديها طموح قوي للتواجد في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا حتى فيتا كلوب رغم الهزيمة الأولي

وتابع أن الاهلي فريق كبير و ما حققه في كأس العالم للأندية إنجاز ليس بجديد علي الاهلي الذى لديه خبره كبيرة في البطولات الأفريقية

واضاف أن في حال تمكن فريقه من تحقيق الفوز أمام الأهلي سيكون مرشح قوي للصعود لربع النهائي

أما عن مباراة. الاهلي والمريخ السوداني اليوم فأكد أن المباراة صعبه خاصة وأن المريخ يمتلك لاعبين مميزين لديهم طموح وإمكانيات فنية مشددا أن المريخ سيلتزم بالاداء الدفاعي أمام الأهلي .

