اتحاد الكرة يمهل أندية الدوري أسبوعين لسداد مستحقات المسحات

منحت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اندية الدوري، مهلة أسبوعين لسداد مستحقات نفقات مسحات اللاعبين.
وخاطب اتحاد كرة القدم المؤقت برئاسة أحمد مجاهد، الأندية، أمس الاثنين، لتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا قبل انطلاق المواجهات، الأمر الذي أشعل خلافا جديدا مع الأندية بشأن تحمل نفقات جديدة.
وأكدت بعض أندية الدوري مثل سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، أنها غير مستعدة لتحمل تكاليف مالية إضافية، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها الخزائن على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف نشاط كرة القدم الموسم الماضي ثلاثة أشهر.
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