وزير الشباب والرياضة يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز التعاون

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور جورج مكرم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المؤقت، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار استراتيجية الوزارة والتي تهدف لفتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعي لدعم المشروعات الشبابية والرياضة في الدول المختلفة.
أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على صعيدي الشباب والرياضة من خلال سلسلة المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الصندوق بما يدعم مشاريع التطوير المجتمعي.
كما تطرق اللقاء الي الحديث عن الدور الهام الذي يشارك به صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في صياغة "الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء” التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.
حضر اللقاء أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، ومنال عيد مسئول برامج السكان بمنظمة الأمم المتحدة للسكان.
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