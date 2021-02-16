المصري يكشف عن طموحاته في الدوري الممتاز

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن طموحات فريقه خلال الموسم الجاري في ظل المنافسة الشرسة بين فرق الدوري.

وأكد الخولي في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت " أن الفريق يسعى للتواجد في المربع الذهبي للدوري في ظل امتلاك الفريق للاعبين مميزين . وأضاف أن الفريق حرص على تدعيم صفوفه بمجموعه مختارة من اللاعبين، لذلك فالفريق متكامل بنسبة 100٪ بالاضافة الى جهاز فني على أفضل مستوى ويعمل 24 ساعة لتطوير الفريق.

وتابع أن علي ماهر المدير الفني للفريق مدرب مميز ولديه طموحات كبيرة ويسعى دائما لخدمة الفريق .

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