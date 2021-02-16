وأكد نصر الدين في تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية أن الفريق لديه اصرار على تقديم اداء جيد وتحقيق الفوز خاصة وان الفريق يمتلك لاعبين مميزين ولديهم امكانيات رائعة.
وأضاف أن المباراة لن تكون سهلة خاصة انها بين فريقين عريقين في القاره الافريقية مشددا على ان تحقيق الفوز امام بطل افريقيا صعب ولكن ليس مستحيل.
وتابع ان فريق الاهلي بالنسبه له " كتاب محفوظ"، منوها إلى انه على درايه بكافه تفاصيل الاهلي ولاعبيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كتاب محفوظ.. المدير الفني للمريخ يكشف عن خطته لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.