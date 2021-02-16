نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء برشلونة و باريس سان جيرمان بغياب نيمار تعرف على التشكيل المتوقع وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقاء برشلونة و باريس سان جيرمان أحد مبارايات الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي سوف تقام اليوم على ملعب كامب نو في تمام الساعة 20 بتوقيت غرينيتش ومن المتوقع أن تمتلك هذة المبارة الكثير من التشويق والأثارة وذلك بسبب غياب نجم سان جيرمان البرازيلي نيمار داسيلفا وذلك بسبب الأصابة التي تعرض لها النجم في العضلة الضامة والتي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع وسوف يعتمد فريق باريس سان جيرمان في هذه المباراه على الهداف كيليان مبابي ، ويدخل فريق برشلونة هذه المباراة برصيد نقاط وصل إلى 15 نقطة وذلك بعد نجاحه في عبور دور المجموعات المركز الثاني وسوف تقام هذه المباراة بدون حضور جمهور الفريقين وذلك ضمن الإجراءات الأحترازية والوقائية للحد من أنتشار فيروس كورونا.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

من المتوقع أن يبذل فريق برشلونة اليوم في هذه المباراه قصارى جهده وذلك من أجل الفوز والتأهيل إلى الدور المقبل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف ننشر في هذا المقال التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في هذه المباراة ضد باريس سان جيرمان.

في حراسة المرمى اللاعب تير شتيجن.

ومن المتوقع أن يلعب في الدفاع كل من مينجويزا، لونجليه ، جوردي ألبا، سيرجيو دست.

أما عن الوسط فمن المتوقع أن يلعب كل من سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونج.

ومن المتوقع أن يلعب في الهجوم كل من ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان

يدخل فريق باريس سان جيرمان هذه المباراة بعد أن تأهل بصعوبة إلى هذا الدور وذلك عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثامنة متساوياََ في النقاط مع فريق لايبزيج الثاني، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان في هذه المباراة ضد فريق برشلونة.

في حراسة المرمى يلعب اللاعب كيلور نافاس.

من المتوقع أن يلعب في خط الدفاع كل من ماركينيوس ، كيمبيمبي ، لايفن كورزاوا ، أليساندرو فلورينزي

أما عن خط الوسط من المتوقع أن يلعب فيه كل من لياندرو باريديس، ماركو فيراتي، إدريسا جاي.

أما عن الهجوم يلعب فيه كل من كيليان مبابي، ماورو إيكاردي ، مويس كين.