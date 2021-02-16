انت الان تتابع تفاصيل خبر قائمة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أنتم علي موعد لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء 16 فبراير علي ملعب الكامب نو في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021. وتُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتُذاع مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق جواد بدة. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وننشر لمحبي ومشاهدي الرياضة علي مستوي العالم قائمة بالقنوات التي تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان علي الهواء مباشرة وهي كالآتي: beIN Sports HD 1

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

canale 5 italia

TV 3 + Denmark

Arena Sport 1 HD Serbia

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 2 HD Germany

Futbol 1 HD

Match Football 3

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Club RTL

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

BT Sport 3 HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

V sport 1 HD Norge

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Austria 1 HD

Spiler 2 TV

beIN Sports Connect

Virgin Media Sport

Virgin Media Two

Silk Universal Georgia

Max Sport 3 HD

TV3 Sport HD Baltic

C More Sport 1 HD fin

Look Sport+ HD وفي حال وجود أي استفسار عن قنوات نقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يمكنكم كتابة تعليق علي هذة الصفحة وسنقوم بالرد عليكم فورًا.

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