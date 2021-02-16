قبل مواجهة المريخ السوداني.. الجماهير: العاشرة يا أهلى

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_يا_أهلي دعما للأهلي في مباراته بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام فريق المريخ السوداني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كل التوفيق لنادينا الحبيب الأهلى فى مباراته اليوم أمام المريخ السودانى فى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لتحقيق أول ثلاث نقاط لتصدر مجموعته من أجل السير قدما نحو حصد البطولة العاشرة #العاشرة_يا_اهلي" و "‏الأهلي هو مؤسس قانون الغابة والذي أعلن لأدغال القارة أنه الملك.".#العاشره_ياابطال_افريقيا #العاشرة_يا_أهلي.



وقال آخرون "‏‎العاشرة مش رفاهية ، العاشرة يعني مجد جديد و تأكيد على ريادة القارة ، العاشرة يعني إبتعادك عن أقرب منافسيك بفارق مريح جدا في عدد البطولات وبطولة جديدة في سباق الأكثر فوزا بالبطولات القارية " و "‏افريقيا والنبي يارب ده إحنا غلابه #العاشرة_يا_اهلي".

ويستضيف فريق الأهلي نظيره المريخ السوداني، اليوم، الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت "الأرضية"، وبي إن سبورت 7.



ويسعى الأهلي بقياة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة اليوم أمام المريخ، حيث يفقد كلا من طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة، وأيمن أشرف للإجهاد، وحسين الشحات للإيقاف.



في المقابل يطمح المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق أفريقيا، تمنحه دفعة قوية لتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.



وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.