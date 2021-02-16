وزير الرياضة يبحث آليات تنفيذ برنامج كرة اليد بالمدارس

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، لبحث آليات تنفيذ برنامج كرة اليد بالمدارس.

حضر اللقاء الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الدكتوراحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارات العام للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالوزارة.

أشاد "صبحي"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نشر الألعاب الرياضية داخل المدارس، معربًا عن تطلعاته في نشر الرياضات المختلفة داخل المدارس، في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن ذلك سوف ينعكس بالفعل على تطوير الرياضة المدرسية.

وأضاف صبحي، أن الوزارة لديها خطة متكاملة، لنشر الثقافة الرياضية في المدارس، مشيرًا إلى أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والمدرسة هي البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بهدف انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.