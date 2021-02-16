ليفربول يتصدر تويتر قبل مواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول قبل مواجهة فريق لايبزيج بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اليوم عين على ليفربول و عين على برشلونة قلبي مع ليفربول وأيضا مع برشلونة من اعماق قلبي اتمنى خير لبرشلونة كما اتمنى الخير لفريقي ..والله اكون سعيد إذا كان جماهير برشلونة سعداء اصدقائي و احباب قلبي " و"‏ ليفربول الذي سيواجه لايبزيغ .. يوم ممتع للجميع".



وقال آخرون "‏يعني لو تأهل ليفربول هيقابل اللي فايز من باريس وبرشلونة" و "‏‎والله لايبزيج مو سهل بتاتًا وعنده مدرب ممتاز وفاهم والأسوأ أن ليفربول قاعد يمر بمفورمه سيئه".

ويحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي لايبزيج الالماني، اليوم، علي ملعب بوشكاش ارينا، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا .



وتقام مباراة لايبزيج ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 2



ويحاول فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لإعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير بعد سجل الخسائر المتتالية في بطولة الدورى المحلى التى أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب .



علي جانب آخر يدخل فريق لايبزيج الألماني المباراة بطموحات عالية املا في تحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض .



وكان فريق ليفربول صعد الي دور ال16 بعد تصدر المجموعة برصيد 13 نقاطه جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة .



بينما صعد فريق لايبزيج الألماني بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة جمعها من اربعة انتصارات وتعادلين .