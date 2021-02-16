10 مباريات في مسابقات دوري الدرجتين الأولى والثانية ودرع الوزارة للكرة الطائرة

مسقط ـ العمانية : تشهد منافسات الموسم الرياضي للكرة الطائرة هذا الأسبوع إقامة 10 مباريات 5 منها في دوري الدرجة الأولى يلتقي فيها يوم الجمعة القادم أهلي سداب مع مصيرة وصحار مع بهلا والسلام مع الكامل والوافي.لقاء أهلي سداب مع مصيرة هو لقاء الأمل للفريقين من أجل الوصول للمربع الذهبي، حيث إن أهلي سداب لديه أربع نقاط ومثله مصيرة، وفوز أحدهم بنتيجة 3 / 0 أو 3 / 1 يجعل رصيده يرتفع إلى 7 نقاط في انتظار نتيجة مباراة صحار مع بهلا، ويحل صحار في المركز الرابع برصيد 5 نقاط وفوزه على بهلا يضمن له الوصول للمربع الذهبي وخروج أهلي سداب ومصيرة.في المقابل فإن لقاء السلام مع الكامل والوافي لقاء استعراض فنيات للفريقين استعدادًا للمباراة النهائية التي ستجمعهم أيضًا يوم الاثنين 22 فبراير، حيث ضمن الفريقان الوصول للمباراة النهائية.وفي مباريات درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة تقام مباراة واحدة تجمع السيب مع صلالة يوم الجمعة 19 فبراير، أما في مسابقة دوري الدرجة الثانية فيلتقي في المربع الذهبي يوم السبت 20 فبراير نادي صلالة مع نادي صحار الساعة الرابعة ونادي عُمان مع نادي صحم الساعة الخامسة والنصف بمجمع السلطان قابوس الرياضي بوشر ويلعب الخاسران يوم الأحد 21 فبراير مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري ووصيفه.وبذلك يختتم الاتحاد العماني للكرة الطائرة مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ويبقى ختام مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضية والشباب الذي سيكون يوم الاثنين أول مارس القادم.

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