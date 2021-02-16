3 مباريات في الأسبوع الثاني بدوري عام السلطنة لكرة السلة

مسقط ـ العمانية : تقام يومي الجمعة والسبت القادمين على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر 3 مباريات ضمن منافسات الدور الأول لدوري عام السلطنة لكرة السلة للموسم الرياضي 2020 / 2021 ففي يوم الجمعة يلتقي عند الساعة السابعة مساء نادي نزوى في أولى مواجهاته بالدوري مع نادي صلالة في مباراة يسعى فيها الأول إلى تحقيق العلامة الكاملة، فيما يسعى الثاني للظهور المشرف والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

وتقام في اليوم التالي مباراتان يلتقي فيها عند الساعة الثالثة عصرًا نادي السيب مع نادي صلالة، حيث يدخل الأول المواجهة وقد حقق فوزًا كبيرًا على قريات في المباراة الماضية بنتيجة 73 / 35، ويملك الكثير من الإمكانات لمواصلة الانتصارات، فيما يسعى صلالة أيضًا للفوز أو الخروج بأقل الأضرار، وفي مباراة القمة التي تقام في نفس اليوم يلتقي عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا نادي أهلي سداب مع نادي البشائر الضيف الجديد، فالأول يدخل المواجهة بعد فوزه على ظفار بنتيجة 84/41 لذلك يتطلع لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط خاصة وأنه يملك عددًا من اللاعبين المجيدين وجهازا فنيًّا يقوده المخضرم محمد العويسي.وفي المقابل فإن البشائر الوجه الجديد بالدوري والذي ظهر بشكل لافت وقوي في أولى مواجهاته بالدوري تمكن من الفوز على ظفار بنتيجة كبيرة 113 ‪نقطة مقابل 53 نقطة لظفار ويملك من المحترفين بالدوري المحلي الذين يمكن أن يصنعوا الفارق‬. ‬وتتواصل مباريات الدور الأول التي تقام بنظام الدوري من دورين حتى يوم الثلاثاء ١٦ من مارس القادم.